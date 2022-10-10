Faik Öztrak'tan TÜİK verilerine tepki: İşsiz sayısında bu dalgalanma izaha muhtaç

10 Ekim 2022 Pazartesi, 14:34

TÜİK ağustos ayı için 3 milyon 312 bin işsiz açıklarken, aynı zaman diliminde İŞKUR’a kayıtlı 3 milyon 342 bin işsiz sayısı dikkat çekti. DİSK-AR’a göre ise işsiz sayısı 7 milyon 337 bin kişi oldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK’in makyajlı verilerine göre temmuz ayında 787 bin artan geniş işsiz sayısının ağustosta 1 milyon 42 bin kişi gerilediğine dikkat çekerek, bu dalgalanmanın açıklanması gerektiğini söyledi.

Öztrak, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya işaret ederken, “daha çok çalışmak istediği halde çalışamayanlar” ile “iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayanların” sayısında olağanüstü bir iyileşme görüldüğüne dikkat çeken Öztrak, buna rağmen işgücüne katılım oranının hala pandemi öncesi dönemini yakalayamadığının altını çizdi.

Öztrak, bugün açıklanan Ağustos 2022 dönemi işsizlik verilerini değerlendirdiği basın açıklamasında şunları belirtti:

"TÜİK, ağustos ayına ait makyajlı işgücü ve istihdam verilerini açıkladı. Ağustosta işsizlik oranı 0,4 puan düşerek yüzde 9,6 olmuş. Daha çok çalışmak istediği halde çalışamayan ve iş bulma ümidini yitirenleri de kapsayan geniş işsizlik ise ağustosta 2,6 puan düşerek yüzde 19,8 olmuş.

İŞSİZ SAYISINDA BU DALGALANMA İZAHA MUHTAÇ

Ağustosta geniş işsizlikte yaşanan sert düşüş, özellikle izaha muhtaç… Temmuzda 787 bin artan geniş işsiz sayısı, ağustosta 1 milyon 42 bin gerilemiş. Temmuzdan ağustosa tek bir ayda ne oldu da, geniş işsiz sayısı 1 milyonun üzerinde geriledi? Bunun açıklanması lazım.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA EMARELERİ ARTARKEN İŞSİZLİK VERİLERİ İYİYE GİDİYOR

Ağustosta daha çok çalışmak istediği halde çalışamayanların sayısı 444 bin, iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayanların sayısı ise 498 bin azalmış. Temmuz’da bu sırasıyla 456 bin ve 448 bin artış göstermişti. Verilerin tek bir ayda bu kadar oynaklık göstermesi normal değil. İş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı tek bir ayda bu kadar hızlı düşerken, ekonomide yavaşlama emarelerine rağmen “daha çok çalışma imkanı” artarken, işgücüne katılımın hala pandemi öncesi dönemini yakalayamaması da ilginç. Ağustosta işgücüne katılım sınırlı bir artış gösterse de salgın öncesinin altında. Özellikle çalışabilir erkek nüfusun işgücü piyasasına katılımında ciddi dalgalanmalar var. İki aydır işgücü piyasasından çekilen erkek nüfus Ağustos'ta yeniden işgücüne katılmaya karar vermiş! Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösteriyor. Örneğin ekonomik büyüme açısından önemli bir gösterge olan İSO PMI verileri 7 aydır üst üste kritik eşik olan 50’nin altında. Ve eylülde sanayi istihdamı için iyi sinyaller gelmiyor.

GÜÇLÜ BİR STRATEJİYE VE GÜÇLÜ KADROLARA İHTİYAÇ VAR

Türkiye kalıcı ve sürdürülebilir istihdam artışını ve işsizliği alt etmeyi ancak güçlü bir ekonomik strateji ve güven uyandıran kadrolarla sağlayabilir. Oysa bugün Türkiye’de ne bir ekonomik strateji var, ne de güven uyandıran bir ekonomik yönetim var. Ama artık az kaldı. Milletin ekmeğini, aşını, işini büyütecek, refahın hakça paylaşılmasını sağlayacak, siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen altı parti bir araya geldi.