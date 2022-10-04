Son Dakika... Ömer Çelik: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı kanun teklifinin ardından AKP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, helalleşme konusunda yeni bir adım atacaklarını duyurdu.
“Türkiye'yi barıştırma yolu, zor ve engebeli bir yol. Bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Yaralardan biri de başörtüsü mevzusu” diyen Kılıçdaroğlu, “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz” ifadeleriyle kanun teklifi hazırladıklarını ve TBMM’ye sunacaklarını açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından AKP'den dikkat çeken bir hamle geldi.
"ÇARŞAMBA GÜNÜ HERKESİ EKRAN BAŞINA BEKLİYORUZ"
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı grup toplantısında hak ve özgürlükler kapsamında tarihe geçecek bir konuşma yapacağını öne sürdü.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.
- Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
- Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
- Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."
?? Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 4, 2022
?? Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
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