CHP'li Faik Öztrak’tan Erdoğan’a faiz yanıtı: ‘Ayan olana delil aramak beyhudedir’

08 Ekim 2022 Cumartesi, 20:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuva-i Milliye Meydanı’nda toplu açılış töreninde konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı, enflasyona ilişkin olarak, “Şimdi sadece fiyatlardaki dalgalanma ile mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. Sorunumuz devletin batması değil, fiyatlarımızın dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar faiz lafını gevelemeye devam etsin biz üretim ve istihdamı destekleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin" sözleriyle faiz kararında ısrar ettiğini vurguladı.

‘FAİZLER İNMEYE DEVAM EDECEK’

Cumhur İttifakı olarak 2023’ten itibaren yeni bir döneme gireceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

Şimdi sadece fiyatlardaki dalgalanma ile mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. Sorunumuz devletin batması değil, fiyatlarımızın dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar faiz lafını gevelemeye devam etsin biz üretim ve istihdamı destekleyeceğiz. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize akıl vermesin. Yatırımcı gelsin bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları biz faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6,4’e düşürmüştük. Faizi 4,6’ya indirmiştik. Bunu biz yaptık. Yarın da yine şu andaki bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadar demokrasi ve kalkınma adımlarını nasıl başarı ile neticelendirdiysek, mevcut sıkıntıları da biz çözeriz, biz çözeceğiz. ”

CHP'DEN YANIT

Erdoğan'ın sözlerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından gıda enflasyonunun aylık periyotlar halinde artışını gösteren grafiği paylaşarak cevap verdi.

Öztrak paylaşımında “‘Epistemolojik kopuş, ‘Heteredoks politika', ‘Nöro ekonomi' zırvalamaları bir yana, ayan olana delil aramak beyhudedir. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur!” ifadelerini kullandı.