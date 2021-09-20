Faiz giderlerinde alarm
İki bakanlık, sene başında Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneğini yılsonu gelmeden aştı. Ticaret Bakanlığı’nın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Bütçe Yasası’ndaki başlangıç ödeneğinin üzerine çıktı.
8 ayda 128.1 milyar TL’ye ulaşan faiz gideri “alarm” veriyor. Ticaret Bakanlığı’na 2021 Yılı Bütçe Yasası A Cetveli’nde verilen başlangıç ödeneği miktarı 6.5 milyar TL’ydi. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın ödenek toplamı da 16.1 milyar TL’ye çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Bu bakanlığa Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği miktarı 3.3 milyar TL’ydi. Sonrasında da bu bakanlığın ödenek toplamı 6.6 milyar TL’ye çıkarıldı.
Görev giderlerinde de Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneği aşıldı. Görev giderleri için belirlenen başlangıç ödeneği 2.6 milyar TL’ydi. Yapılan harcama 4.1 milyar TL’ye ulaştı. Bütçede “alarm” veren bir diğer kalem de faiz giderleri. Faiz giderleri için ayrılan başlangıç ödeneği 179.5 milyar TL’ydi. 8 aylık faiz gideri 128.1 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Kurum, işletme ve hanehalkına yapılan sermaye transferleri için başlangıç ödeneği 1.3 milyar TL’ydi. 8 aylık transfer tutarı 1.6 milyar TL oldu. Burada da başlangıç ödeneğinin üzerine çıkıldı.
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