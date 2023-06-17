MB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankalarla görüşecek

Yayınlanma: 17.06.2023 - 10:01

Güncelleme: 17.06.2023 - 10:01

Türkiye’nin yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevine başladıktan sonra ilk kez Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla bir araya gelecek. Bu görüşme, piyasaların yeni ekonomi yönetimi ve izlenecek politikalara odaklandığı bir dönemde gerçekleşecek.

BloombergHT‘nin aktardığına göre, Erkan’ın bankalarla görüşeceği tarih olarak pazartesi belirlendi.

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, ekonomik programın ayrıntılar ve gelecek politikalara ilişkin önemli konular ele alınmıştı.