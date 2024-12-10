Faiz oranları değişti: 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararlarıyla birlikte bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi de değişti. İşte bankalara göre 500 bin TL'nin aylık getirisi...
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını önemli ölçüde artırarak yatırımcılara bazı fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Elinde nakit parası olanlar bankaların mevcut mevduat faizlerini araştırmaya başladı.
YÜKSEK FAİZ ORANLARI, YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR
Özellikle kısa vadeli yatırımlar için sunulan yüksek faiz oranları, yatırımcıların dikkatini çekiyor.
AKBANK, TEB, ODEA ve ING gibi önde gelen bankalar, yüzde 52'ye varan faiz oranları sunuyor. Yatırımcılar 32 günün sonunda 20 bin 515 TL'ye kadar net getiri elde edebiliyor.
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 50
- Net Getiri: 19 bin 726 TL
- Vade Sonu Tutarı: 519 bin 726 TL
TEB
- Faiz Oranı: Yüzde 52
- Net Getiri: 20 bin 515 TL
- Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Getiri: 16 bin 570 TL
- Vade Sonu Tutarı: 516 bin 570 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 48,50
- Net Getiri: 19 bin 134 TL
- Vade Sonu Tutarı: 519 bin134 TL
ODEA
- Faiz Oranı: Yüzde 52
- Net Getiri: 20 bin 515 TL
- Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 46,50
- Net Getiri: 18 bin 345 TL
- Vade Sonu Tutarı: 518 bin 345 TL
ING
- Faiz Oranı: Yüzde 52
- Net Getiri: 20 bin 515 TL
- Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL
FİBA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 50
- Net Getiri: 19 bin 726 TL
- Vade Sonu Tutarı: 519 bin 726 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 48
- Net Getiri: 18 bin 937 TL
- Vade Sonu Tutarı: 518 bin 937 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 45,50
- Net Getiri: 17 bin 951 TL
- Vade Sonu Tutarı: 517 bin 951 TL.
Etiketler: #faiz #faiz indirimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu
- Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Onlarca araç birbirine girdi
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- Emeklilere müjde: Yıllardır ödenen masraf kaldırılacak!
- 'Kapasitemizi 15-20 bine çıkarttık'
- İngiltere ve Almanya’dan tepki