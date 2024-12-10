Faiz oranları değişti: 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:04

Güncelleme: 10.12.2024 - 15:04

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını önemli ölçüde artırarak yatırımcılara bazı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Elinde nakit parası olanlar bankaların mevcut mevduat faizlerini araştırmaya başladı.

YÜKSEK FAİZ ORANLARI, YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Özellikle kısa vadeli yatırımlar için sunulan yüksek faiz oranları, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

AKBANK, TEB, ODEA ve ING gibi önde gelen bankalar, yüzde 52'ye varan faiz oranları sunuyor. Yatırımcılar 32 günün sonunda 20 bin 515 TL'ye kadar net getiri elde edebiliyor.

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Getiri: 19 bin 726 TL

Vade Sonu Tutarı: 519 bin 726 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 20 bin 515 TL

Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Getiri: 16 bin 570 TL

Vade Sonu Tutarı: 516 bin 570 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,50

Net Getiri: 19 bin 134 TL

Vade Sonu Tutarı: 519 bin134 TL

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 20 bin 515 TL

Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Getiri: 18 bin 345 TL

Vade Sonu Tutarı: 518 bin 345 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 20 bin 515 TL

Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL

FİBA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Getiri: 19 bin 726 TL

Vade Sonu Tutarı: 519 bin 726 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Getiri: 18 bin 937 TL

Vade Sonu Tutarı: 518 bin 937 TL

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