Faiz oranları değişti: 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararlarıyla birlikte bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi de değişti. İşte bankalara göre 500 bin TL'nin aylık getirisi...

Faiz oranları değişti: 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:04

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını önemli ölçüde artırarak yatırımcılara bazı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Elinde nakit parası olanlar bankaların mevcut mevduat faizlerini araştırmaya başladı.

YÜKSEK FAİZ ORANLARI, YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Özellikle kısa vadeli yatırımlar için sunulan yüksek faiz oranları, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

AKBANK, TEB, ODEA ve ING gibi önde gelen bankalar, yüzde 52'ye varan faiz oranları sunuyor. Yatırımcılar 32 günün sonunda 20 bin 515 TL'ye kadar net getiri elde edebiliyor.

AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 50
  • Net Getiri: 19 bin 726 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 519 bin 726 TL

TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 52
  • Net Getiri: 20 bin 515 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Getiri: 16 bin 570 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 516 bin 570 TL

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48,50
  • Net Getiri: 19 bin 134 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 519 bin134 TL

ODEA

  • Faiz Oranı: Yüzde 52
  • Net Getiri: 20 bin 515 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 46,50
  • Net Getiri: 18 bin 345 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 518 bin 345 TL

ING

  • Faiz Oranı: Yüzde 52
  • Net Getiri: 20 bin 515 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 520 bin 515 TL

FİBA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 50
  • Net Getiri: 19 bin 726 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 519 bin 726 TL

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Getiri: 18 bin 937 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 518 bin 937 TL

YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 45,50
  • Net Getiri: 17 bin 951 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 517 bin 951 TL.

Etiketler: #faiz #faiz indirimi

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