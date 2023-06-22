'Faiz' sonrası gram altında yeni rekor!
Gram altın TCMB'nin faizleri yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkarması sonrası dolar kurunun yükselmesinin etkisiyle 1500 TL’nin üzerine çıkarak tarihi zirveye ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda 650 baz puan faiz artırımına gitti.
Banka böylelikle politika faizini yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 15 seviyesine çekti.
TCMB, Mart 2021 tarihinden bu yana ilk artışını gerçekleşmiş oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle iç piyasada gram altın rekor tazeledi.
Haftaya 1460 liradan başlayan gram altın dolar kurunun 24 liranın üzerine çıkmasıyla tarihi rekorunu tazeleyerek 1504 TL oldu.
Gram altındaki yükselişle çeyrek altın 2 bin 490 liraya ulaştı.
Gram altın, en son 12 Haziran Pazartesi 1497 ile tarihi zirvesini görmüştü.
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