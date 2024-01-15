FAST sisteminde sorun yaşandı...FAST sistemi çöktü mü? FAST sistemi çalışıyor mu? Para transferi yapılıyor mu?
Bankalararası para transferinde FAST sisteminde haftanın ilk işlem gününde sorun yaşandı. Aksamanın giderilmesiyle birlikte para transferleri normale döndü mü?
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Para transferi yapmak isteyen kişiler FAST işlemlerini gerçekleştiremedi. Para transferlerinin olmaması nedeniyle araç alım-satımları, tapu işlemleri gibi para transferi gereken işlemler yapılamadı.
Aksamanın giderilmesiyle birlikte para transferleri normale döndü ve FAST işlemleri olağan akışında devam ediyor.
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 50 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.
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