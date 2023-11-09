Ünlü fast-food zinciri, yılan etli pizza satmaya başlıyor

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:04

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:05

Ünlü restoranlar zincirinin Hong Kong'daki müşterilerine sunduğu yeni pizzada yılan eti, siyah mantar ve Çin jambonu bulunacağı belirtildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, bu ürünler aynı zamanda geleneksel yılan yahnisi yemeğinde de kullanılıyor.

Yılan yahnisi, Hong Kong ve Çin'in güneyindeki bazı bölgelerde, özellikle soğuk kış aylarında en çok masaya konan yemeklerden biri.

Hatta bölgede kullanılan bir deyiş, "Yılan yemek için en iyi zaman sonbahar rüzgarlarının esmeye başladığı andır" ifadelerini içeriyor.

Bu sözlerle, yılanların kış uykusu hazırlıkları için yemek depolayarak etlendikleri dönem işaret ediliyor.

Pizza Hut'ın yılan etli pizza için ortaklık kurduğu Ser Wong Fun isimli mekânsa, 1895'ten bu yana Hong Kong'da hizmet veren bir yılan restoranı.

Yılanların tüketim için yetiştirildikleri Vietnam ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde de yılan etinin mutfak kültürünün bir parçası oldukları biliniyor.

Geçen hafta satışa çıkan yılanlı pizzayla ilgili bir açıklama yapan restoranlar zincirinin Hong Kong şubesi, "Peynir ve küp tavukla birlikte, yılan etinin tadı zenginleşiyor. Bu besleyici et aynı zamanda kan dolaşımı hızını da artırabilir" ifadelerini kullandı.

Birçok kişi yılan etinin iyileştirici etkileri olduğuna, deri hastalıklarına iyi geldiğine ve vücudu ısıttığına inanıyor. Yılan etinin kan dolaşımını hızlandırması da geleneksel Çin eczacılığında genel kabul gören bir inanış.

Çocukluğundan bu yana yılan çorbasını çok sevdiğini belirten Hong Konglu Rachel Wong, "Dokusu tavuğa, tadıysa balık ve diğer deniz ürünlerine benziyor. Bu nedenle kış aylarında bu yüksek proteinli yemeği yemeyi çok seviyorum" diye konuştu.