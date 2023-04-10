Motorine dev zam! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları (10 Nisan 2023)

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından gece yarısından itibaren motorine zam yapıldı. 10 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 16:21
Motorine dev zam! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları (10 Nisan 2023)
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Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol, yatırımcıların OPEC+ tarafından yapılan beklenmedik üretim kesintisinin ardından arzda yaşanabilecek zorlukları değerlendirmesiyle hafta açılışında yatay seyretti.

ABD ham petrol OPEC+ ülkelerinin hamlesinin ardından geçtiğimiz hafta yüzde 7’ye yakın bir yükseliş sergilemesi sonrası 81 dolar seviyesinde seyrediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Yeni hafta itibarıyla motorin grubuna zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 67 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. 

Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak. 

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 20.31

Benzinin litresi 22.39

Ankara

Motorin litresi 20.73

Benzinin litresi 22.79

İzmir

Motorin litresi 20.81

Benzinin litresi 22.75


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