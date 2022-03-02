Fatura zamlarına tepkilerin azaltması için düzenleme

02 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Yüksek elektrik faturalarına karşı sıkışan iktidar, zammı geri çekmek yerine yine kademe ile oynadı.

Sistem “yapboz tahtasına” döndü. Meskenlerde ilk kademenin 240 kwh’e çıkarılması ve KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesinin faturadaki etkisi 48.5 liraya denk geliyor. Ticarethaneler için hem indirim hem kademelendirme getirilirken, sanayiciye ikisi de yok. Tarımsal sulamada KDV indirimi var ancak kademelendirme olmayacak. Daha ucuza elektrik kullanacağını düşünerek çok zamanlı tarifeyi seçen aboneler için de kademelendirme yok. Site gibi kendi trafoları olan aboneler de kademelendirmeden yararlanamayacak.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya, yeni düzenlemeyi şöyle anlattı:

- Yeni oranlar: KDV indirimi ile birlikte aralık ayına göre ilk kademe zam oranı yüzde 37.3’e, ikinci kademe zam oranı da yüzde 106’ya inmiş oldu.

- 48.5 lira indirim: Tarife, ocak ayında 150 kwh, şubatta 210 kwh, martta 240 kwh oldu. İlk kademeye göre hesaplandığında mesken faturalarında şubat ayına göre 48.5 lira indirim olacak. Ocak ayına göre de 89.70 lira indirim gelecek.

- Sanayiciye yok: Ticarethane statüsündeki aboneler kademe kapsamına alındı. Yüzde 25 indirim yapıldı. Ancak küçük sanayici bu haktan mahrum kaldı. Sanayi abonelerinde ne KDV indirimi var ne de kademelendirme, hiçbir istisna yok. Sanayi aboneleri buna itiraz edecektir. Küçük sanayi sitesindeki esnaf yük altında ezilmiş durumda. Onlar elektriği yine yüzde 125 zamlı kullanacaklar. Nisan ayında da herhalde sanayiciler için düzenleme yapacaklar. Yapboz tahtasına döndürdüler.

- Tarımsal sulama: Yeni düzenlemede tarımsal sulamada da KDV yüzde 8’e düşürüldü ancak onlar için de kademe yok. Daha önce yüzde 92 olan zam oranı onlar için KDV indiriminden sonra yüzde 75.7’ye düştü.

- Çözüm ne: Bu işin çözümü için zamların makul bir seviyeye çekilmesi, tamamen kaldırılamıyorsa bile yurttaşın üzerindeki yükün olabildiğince alınması gerekiyor. Yeni düzenleme meskenler için yeterli olmaz. Meskenlerde KDV’nin sıfırlanması mutlaka zorunlu ise yüzde 1’e düşürülmesi lazım.

- Tuzak tarife: Sakarya, çok zamanlı tarife konusunda “O tarifeyi seçen yurttaş ekonomik yük altına girmiş oluyor. Tek zamanlı tarife günün 24 saatini aynı tarifeden fiyatlandırıyor” diyor.