Öğrenciler Taksim'de 'fatura zinciri' oluşturdu, polis müdahalesi gecikmedi!
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde öğrenciler, yüksek gelen elektrik ve doğal gaz faturalarına dikkat çekmek için “fatura zinciri” oluşturdu. Polis, eyleme müdahala ederek 26 kişiyi gözaltına aldı.
Elektrik ve doğal gaz zamları, ailelerinden ayrı kentlerde eğitim gören öğrencileri de ekonomik olarak olumsuz etkiledi. Yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturaları ile hayat pahalılığını İstiklal Caddesi'nde protesto eden öğrenciler, faturaları metrelerce uzunlukta bir şerite bağlayarak yürüyüş yaptı.
“Zamlara karşı öğrenciler sokakta” sloganı atan öğrenciler, “Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, ödeyemiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. Ancak eylem kısa süre sonra polis engeliyle karşılaştı. Eylemin bitirilmesini isteyen polis ekipleriyle öğrenciler arasında arbede yaşandı.
“Bugün buraya, yüksek faturalara karşı sesimizi duyurmak için geldik” diyen öğrencilere müdahale eden polis, gruptakileri zor kullanarak gözaltına aldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, eylemde 26 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Uyarılara rağmen eylem yapmakta ısrar eden gruptan (26) şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.
Öğrencilerin eylemine müdahale eden polisin gözaltına aldığı 26 kişi, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından saat 23.00 sıralarında salıverildi.
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