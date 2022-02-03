Faturalar kirayı geçti: Kapalı otele 50 bin TL elektrik faturası!

03 Şubat 2022 Perşembe, 17:41

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Başkanı Zeki Özen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 37. Grup Komite Başkanı Şeyhmus Kökerer ile birlikte ATSO Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti.

Restoran ve kafe işletmelerinin elektrik faturalarına dayanma gücü kalmadığını belirten AGYİD Başkanı Özen, yaşanan durumun sektörü çok zorladığını ifade etti.

"DÜZENLEMELER FAYDA ETMİYOR"

İşletmelere gelen elektrik faturalarının kira fiyatlarını geçtiğini belirten Özen, yapılan düzenlemenin de kendilerine bir fayda sağlamadığını dile getirdi.

Son günlerde müşteri sayısında düşüş olduğunu, gıda maliyetlerinde, alkollü içki fiyatlarındaki artışa, ücret artışları ve elektrik zamlarının eklendiğini, işletmelerin kepenk kapatmak üzere olduğunu söyleyen Özen şunları kaydetti:

"ACİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

“Almanya’da elektrik faturası restoran cirolarının yüzde 2 ila 5’i arasında iken bizde yüzde 10-15 düzeyine ulaştı. Bu şekilde devam ederse hiçbir işletmemizin dayanacak gücü kalmayacak.Zaten yükselen girdi maliyetlerinden dolayı son zamanlarda birçok işletme menülerinde fiyatları artırmak zorunda kaldı. Ciro kaybı ve maliyet artışı nedeniyle istihdamı azaltmak zorunda kaldık. Böyle giderse birçok üyemiz kepenk kapatmak zorunda kalacak. Bu hem işsizliğe hem de ülke ekonomimize büyük zarar verecek. Bu konularda acil çözüm istiyoruz” dedi.

"BAŞA ÇIKILMAZ HALDE"

Elektrik maliyetlerinin yalnızca restoran ve kafelerde değil her sektörde çok büyük bir şikayet konusu olduğunu dile getiren ATSO Başkanı Çetin, elektrik fiyatlarının bir an evvel geriye çekilmesi için adımlar atılması gerektiğini söyledi. Turizmden sanayiye, tarımdan perakendeye her sektörde elektrik maliyetlerinin şikayet konularının en üstünde yer aldığını ifade eden Çetin, “Kış sezonunda kapalı olan bir otel işletmesine bile bugün 40-50 bin lira fatura geliyor. Bu işletmeye sezonda nasıl bir fatura geleceğini düşünmek bile istemiyoruz. Pandemi döneminde kapalı kalan ve yeterli destek alamayan restoran ve kafelerimiz bugün çok daha sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Gerçekten de ücret, gıda ve içecek maliyetleri artışı zaten sektör için ağır bir yük oluşturdu. İş yeri kiraları da arttı. Bunun yanına bir de yükselen elektrik faturaları ekleniyor. Bugün artık işletmelerimize gelen faturalar kiraları geçecek bir hale geldi. Gerçekten başa çıkılmaz bir hale gelen elektrik giderleri üyelerimizin en büyük şikayeti. Bu konuda acil bir adım atılması kaçınılamaz bir ihtiyaç haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

"DOMİNO ETKİSİ"

Elektrik faturalarının bu kadar yükselmesinin işletmeleri fiyat yükseltmek zorunda bıraktığına da değinen Çetin, “Elektrik faturaları domino gibi her şeyi etkiliyor. Faturalar yükselince maliyet yükseliyor, fiyatlar yükseliyor. Yükselen fiyatlar vatandaşımızı etkiliyor. Bu da birçok sektörde müşteri ve ciro kaybına yol açıyor. Buna bir çözüm, çare bekliyoruz. Birçok ülkede elektrik tarifelerine devlet desteği getirildiğini, vergi oranları düşürülerek fiyat artışlarının sınırlandığını daha önce söylemiştim. Umuyorum en kısa sürede bu tür çözümler bizde de uygulanır. Elektrik tarifeleri mutlaka aşağı çekilmeli, KOBİ’lerin elektrik yükleri devlet desteğiyle düşürülmelidir. Yoksa tüm sektörlerimizde ciddi sıkıntılar yaşanması şaşırtıcı olmayacak” diye konuştu.