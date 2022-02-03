Faturalara isyan eden CHP'li Orhan Sümer, AKP'li vekilleri sokağa çıkmaya davet etti

03 Şubat 2022 Perşembe, 13:11

Yılbaşından itibaren elektrik ve doğal gaz faturalarına yansıyan kademeli tarife zammıyla yurttaşların ödemeleri git gide arttı. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Türkiye'nin faturalarla olan mücadelesini Meclis gündemine taşıdı.

Adana’lı bir esnafın faturalarının arasındaki fahiş fiyat farkını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde dile getiren CHP'li vekil şu açıklamaları kaydetti:

''Tüm Türkiye'de tepkilere neden olan faturaların, milletin canını ne kadar yaktığının farkında bile olmayan İktidar, ışıl ışıl sarayında yaşamaya devam ediyor. Ev kirasından daha fazla gelen elektrik ve doğal gaz faturaları milletin canına tak etti. Enflasyon üç haneli rakamlara doğru gidiyor. AKP 2002 yılında iktidara geldiğinden ekonomik olarak daha kötü bir Türkiye yaratmaya devam ediyor. Ancak bu yağma ve talan düzeni böyle gitmeyecek ilk seçimde vatandaşın faturası saray iktidarını çarpacak.''

'MUMLA AYDINLANMA, BATTANİYE İLE ISINMA DÖNEMİ'

'Saray iktidarı' sözleriyle AKP Hükümeti'ni eleştiren Orhan Sümer, “İktidarın ortaya koyduğu çözümler milletin aklıyla dalga geçmek demektir. Pişkin pişkin çıkıp bu zor günleri atlatacağız diyorlar. Gerçi buna da şükür çok yakın zamana kadar ekonomi uçuyor deyip memleketteki durumu pembe tablolarla gizlemeye çalışıyorlardı. Milleti mumla aydınlatmaya, battaniye altında ısınmaya mahkûm eden saray iktidarının vatandaşa yaşattıklarının hesabı mutlaka sorulacaktır” dedi.

SOKAĞA ÇIKIP VATANDAŞA HALİN NEDİR DİYEMİYORLAR

AKP'li vekilleri halkın durumunu görmeleri için sokağa davet eden CHP'li Sümer, esnafın yaşadığı buhranı şu sözlerle meclise taşıdı:

“Bir örnek vermek istiyorum. Adana'da bir işletme bir ayda ortalama 600-700 kilovat elektrik harcıyor, buna karşılık aylık 350 ila 400 lira arasında para ödüyor. Gelen zamlar sonrası aynı oranda elektrik kullanımı yapmasına rağmen. Aralık ayında 672 lira, ocak ayında 4.389 lira, ocak sonu şubat başı arasında, altı günlük dönemde ise 1.187 lira elektrik faturası gelmiş. Ayrıca burası fabrika değil, üretim tesisi değil, küçük bir işletme. Bu ve benzeri yüzlerce örnek her gün bize iletiliyor. Allah rızası için AKP'li vekiller bir gün sokağa çıksın, vatandaş mı çok kullanıyor, fiyat mı çok pahalı onun hesabını yapsınlar” dedi.