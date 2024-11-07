Fed faiz indirimine gidiyor: Trump'ın zaferi ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:54

Güncelleme: 07.11.2024 - 17:54

ABD Merkez Bankası (Fed), Perşembe günü yaptığı politika toplantısının sonunda gösterge faizini çeyrek puan indirerek yüzde 4,5 ile yüzde 4,75 aralığına çekmesi bekleniyor. Ancak bu karar, eski Başkan Donald Trump'ın yeniden ABD başkanlık seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından yaşanacak yeni ekonomik belirsizlikleri ve Trump yönetimi altında uygulanacak potansiyel ekonomik politikalara dair soru işaretlerini de gözler önüne seriyor.

GÜMRÜK VERGİ İNDİRİMLERİ EKONOMİ POLİTİKALARININ MERKEZİNDE

Trump’ın yeniden başkanlık seçimini kazanması ABD ekonomisinde büyük değişimlere yol açabilecek bir dizi politika değişikliği ile birlikte geliyor. Gümrük tarifelerinin artışı vergi indirimleri ve göçle ilgili yeni önlemler Trump'ın ekonomi politikalarının merkezine yerleşiyor. Ancak bu değişikliklerin etkisi Fed’in uygulayacağı para politikaları açısından da belirsizliğe neden olabilir.

Trump’ın ilk döneminde Fed Başkanı Jerome Powell’a karşı sergilediği eleştiriler faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle büyümeyi engellediğini öne sürmesi Trump’ın yeniden seçilmesiyle birlikte yeni bir çalkantılı döneme yol açabilir. Bu süreçte Fed’in Trump yönetiminin uygulamaları doğrultusunda faiz oranlarını daha az indirebileceği öngörülüyor.

FED'İN KARARLARI ETKİSİZ KALABİLİR

Fed yetkilileri, geleneksel olarak herhangi bir yönetimin mali ve düzenleyici kararlarına bağlı kalmadıklarını belirtse de Trump’ın ekonomi politikalarıyla birlikte şekillenecek olan yeni ekonomik ortamda bu dengeyi tutturmak zor olabilir. Özellikle gümrük tarifelerinin küresel arz kalıplarında oluşturacağı değişim ve vergi indirimlerinin etkisiyle Fed’in aldığı kararların uzun vadeli etkileri belirsiz kalabilir.

Ekonomistler, Trump’ın politikalarının büyüme enflasyon ve işsizlik üzerindeki etkilerini gözlerken, Fed’in faiz indirimi sürecinde daha temkinli adımlar atması gerektiğini savunuyor. Bu da, önümüzdeki dönemde ABD ekonomisinin daha karmaşık bir duruma evrileceğini gösteriyor.