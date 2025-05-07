FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne kadar?

ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne kadar?

FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne kadar?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 21:54

Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne kadar?

FED FAİZ KARARI NE KADAR?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.


Etiketler: #ABD Merkez Bankası #Fed faiz kararı #Fed Açık Piyasa Komitesi

İlgili Haberler

Avrupa borsaları Fed kararı öncesi pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları Fed kararı öncesi pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Son Dakika... Fed, faiz kararını açıkladı

Son Dakika... Fed, faiz kararını açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler