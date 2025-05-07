Son Dakika... Fed, faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Son Dakika... Fed, faiz kararını açıkladı
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AA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 21:06

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

Böylece Fed ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık tekrarladığı faiz indirim çağrısını cevapsız bırakmış oldu.


Etiketler: #fed #faiz

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