'Eleman' Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Afedersiniz ama seçimlerin 2. tura kalmasını biz sağlamıştık
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı canlı yayın programında sarfettiği "Erdoğan ilk kez katıldığı bir şeyde, 1. turda kaybetti" sözlerine yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı ve seçimden sonra konuk olduğu ilk canlı yayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde 1. turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu. Bu zamana kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yanıt seçimde ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'dan geldi. Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben çekilseydim 2. tura kalmazdı. Kendi başarınız gibi göstermeyin" dedi.
İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun ilgili sözlerinin yer aldığı kısmı alıntılayıp şu ifadeleri kullandı:
"Afedersiniz ama Sayın Kılıçdaroğlu, seçimlerin 2. tura kalmasını biz sağlamıştık. Sizin taraftarlarınız seçimden önce Muharrem İnce'ye yaptıkları linci bana da yaptılar ve ben de eğer bu linç karşısında Sayın İnce gibi çekilmiş olsaydım seçimler ikinci tura kalamıyordu. İlk turda Sayın Erdoğan balkon konuşması yapmış olacaktı. Şimdi kalkıp seçimlerin ikinci tura bırakılmasını kendi başarınız olarak göstermeniz biraz tuhaf olmuş."
Afedersiniz ama Sn. Kılıçdaroğlu, seçimlerin 2. tura kalmasını biz sağlamıştık. Sizin taraftarlarınız seçimden önce Muharrem İnce’ye yaptıkları linci bana da yaptılar ve ben de eğer bu linç karşısında Sn. İnce gibi çekilmiş olsaydım seçimler ikinci tura kalamıyordu. İlk turda… pic.twitter.com/Brd7ypJ0RK— Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) June 10, 2023
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden önce geçen katıldığı canlı yayın programında Sinan Oğan için "Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışıyor" diye konuşmuştu.
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