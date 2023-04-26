Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs Fed toplantısı ne zaman?
Fed faiz kararının açıklanması heyecanla bekleniyor. Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs Fed toplantısı ne zaman?
Piyasaların gözü Başkan Jerome Powel tarafından yapılacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, PPK toplantısının ardından açıklanacak. ABD Para Politikası Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan toplantı heyecanla bekleniyor. ABD'de ekonominin soğumaya devam ettiğine ilişkin işaretler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentilerini güçlendirirken, artan resesyon kaygısı da risk iştahını olumsuz etkiledi.
MAYIS AYI FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed faiz kararının belirleneceği toplantı 2-3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed faiz kararı 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü açıklanacak.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında