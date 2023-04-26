Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:21

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:59

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla beklenen nisan ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. 2023 Nisan ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz beklentisi ne?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NİSAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 27 Nisan Perşembe günü toplanacak.

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.