Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir neden görevden ayrıldı?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:18

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bir süreliğine görevden ayrıldığını duyurdu. Başkan Demir’in yerine Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk’un vekalet edeceği öğrenildi.

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

18 Ocak 1961 tarihinde Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. Türkiye Emlak Bankası'nda Fen Eksperliği görevinde bulundu. Samsun'da mimarlık, inşaat müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSIAD) Samsun Şubesi Kurucu Üyesi oldu ve Şube Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Atakum Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

2002 seçimlerinde AK Parti'den Meclis'e girerek, 22. Dönem'de Samsun Milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2007 seçimlerinde yeniden seçilerek Meclis'e girdi ve 23. Dönem'de aynı komisyonun başkanlığına tekrar seçildi.

1 Mayıs 2009'da II. Erdoğan Hükûmeti'nde yapılan kabine değişikliği sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevine getirildi.

24. Dönem Samsun Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girdi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

MUSTAFA DEMİR NEDEN GÖREVDEN AYRILDI?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir süredir devam eden bacak ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde akciğerinde bir tümöre rastlandı. Demir, ilgili makamlara gönderdiği “görevden ayrılma” yazısında, “Bir dizi işlerim nedeniyle 20.07.2022 tarihinden itibaren görevimden ayrılıyorum. Görev dönüşüme kadar Belediye Başkanlığına Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Nihat Soğuk vekalet edecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim” ifadelerini kullandı.

Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yaklaşık bir aydır bacağımda hissettiğim ağrılar üzerine gittiğim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu öğrenmiş olduğum hastalığımın kesin teşhis ve tedavisi için bir süre Ankara'da bulunacağım. Desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz kıymetli hemşehrilerimin duaları ile bu süreci en kısa zamanda atlatacağıma inanıyorum. Bu vesile ile hepinizi gönülden selamlıyor, dualarınızı bekliyorum" dedi.



