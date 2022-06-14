Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED haziran ayı faiz toplantısı ne zaman?

14 Haziran 2022 Salı, 12:55

Yılın 4. Fed faiz kararı toplantısından çıkacak olan karar merakla bekleniyor. Doların seyrini belirleyecek olan FED faiz kararı toplantısı sabırsızlıkla bekleniyor. Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

2022 FED HAZİRAN AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararının 15 Haziran 2022 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de duyurulması bekleniyor.

Fed Mayıs ayında 50 baz puan faiz artışı yapmış, Haziran ve Temmuz ayı toplantılarında da 50 baz puanlık artışların devam edeceği sinyali vermişti.

Vadeli fiyatlamalar Fed'in bu haftaki toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı olasılığına işaret ediyor. Vadeli fiyatlamalara göre enflasyon verilerinin etkisiyle Fed'in bu hafta 75 baz puanlık faiz artışı olasılığı bulunuyor.

Daha önceki fiyatlamalar Fed'in bu hafta olan toplantısı da dahil olmak üzere önümüzdeki üç toplantıda 175 baz puanlık faiz artışına işaret ediyordu.

FED FAİZ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

FED faizlerde artırıma gideceğini daha önceki günlerde açıklamıştı. Piyasalar FED'in faiz adımını fiyatlandırmaya çoktan başladı. ABD Merkez Bankası FED faizleri artırdığı zaman dünya piyasalarından doların çekilmesi hızlanacaktır. ABD Merkez Bankası'ndan dolara daha fazla faiz getirisi geleceği içn pek çok yatırımcı parasını uluslararası yatırımlardan çekerek faize sokacak. Böyle olunca pek çok ülkeden dolar çıkışı hızlanacak. Durum böyle olunca ABD doları diğer para birimleri karşısında bir miktar değerlenebilir. Özellikle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye meyilli olur.