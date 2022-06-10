Fed’den 50 baz puan faiz artış beklentisi yükseldi

10 Haziran 2022 Cuma, 17:07

Traderlar gelecek aylarda Fed’den 3 kez 50’şer baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, ABD’de enflasyonun mayıs ayında tırmanışını sürdürdüğünü gösteren verilerin ardından swap piyasasında haziran, temmuz ve eylül’de 50’şer baz puanlık artış bekleniyor.

"HER TOPLANTIDA 50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI"

AmeriVet Securities’den Gregory Faranello “Her toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı masada. Enflasyon düşene kadar önden yüklemeli artışlar olabilir. 75 baz puanlık artış da değerlendirilebilir ancak Başkan Powell daha ölçülü artışlardan yana” açıklamasını yaptı.

Ülkede enflasyon mayıs’ta yıllık yüzde 8.6’ya yükseldi. Aylık yükseliş yüzde 1 ile tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon da tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

2 yıllık ABD tahvil faizi 16 baz puan artarak yüzde 2.97 ile 2018’den beri en yüksek seviyeye ulaştı. 10 yıllık tahvil faizi de 5 baz puan artarak yüzde 3.09 oldu.