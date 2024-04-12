Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:10

Güncelleme: 12.04.2024 - 11:10

ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yatırımcıların faiz tahmini ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Takvime göre, FED faiz toplantılarından birini mayıs ayında gerçekleştirecek. Takvime göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

YATIRIMCILARIN FED FAİZ TAHMİNİ NE YÖNDE?

Yatırımcılar ABD'de açıklanan verilerde ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu ararken para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayıs ayındaki toplantısında da politika faizini yüzde 90 ihtimalle sabit tutacağı, haziran ayında ise yüzde 58 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.