Son Dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika gelişmesi... Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 38 ölü, 5026 yaralı
- Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle şaşırttı!
- 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
- Bakan siyasete soyundu!
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu
- Kalp kırma konusunda usta olan 4 burç!
- Kritik veri açıklandı! Gram altında yeni rekor