Son Dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika gelişmesi... Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:22
Son Dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

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