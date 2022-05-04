Fed faiz kararı öncesi, dolar/TL 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,84 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar, dün 14.90 seviyesini aşmıştı.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 14,8153'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14.8350 seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 15,6180'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 18,5630'dan satılıyor.
Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 103,5'te dengelenirken, Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 yükselişle 1,0530 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini bildirerek, tahvil piyasalarında yatay bir seyrin hakim olduğunu dile getirdi.
Karar metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, tahvil piyasalarında Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını söyledi.
Analistler, bugün yurt dışında ABD'de ADP istihdam raporu verileri, dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışının da döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
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