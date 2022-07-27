Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed toplantısı ne zaman? 2022 Temmuz Fed faiz kararı beklentisi nedir?

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:45

Amerikan Merkez Bankası, Fed faiz kararı merakla bekleniyor. Gözler 2022 Temmuz ayındaki Fed faiz kararı toplantısına çevrildi. Haziran ayında Fed 0,75 faiz artırımı yapmıştı. Temmuz ayı Fed kararı ise küresel piyasalarda merakla bekleniyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022 Temmuz Fed toplantısı 26 – 27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2022 Temmuz Fed faiz kararı 27 Temmuz'da açıklanacak. Fed faiz kararının saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonla mücadele etmek için 100 baz puanlık faiz artışına gitmesi ihtimali güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 42 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

1994'TEN BU YANA EN GÜÇLÜ FAİZ ARTIŞINA GİDİLMİŞTİ

Fed, enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artırımlarını mart ayında 25 baz puanla başlamıştı.

Mart ayından 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alan banka, mayıs toplantısında da 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Fed, haziran toplantısında ise 1994'ten bu yana en güçlü faiz artışına giderek, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini ifade etti.