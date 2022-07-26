Piyasalarda Fed faiz kararı bekleniyor: Euro ne kadar oldu? (26 Temmuz 2022 )

26 Temmuz 2022 Salı, 09:41

Piyasalarda bu hafta TCMB'nin yıl sonu için mevcut yüzde 42.8 olan enflasyon tahmininde yapacağı revizyon, Fed faiz kararı ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Cuma günü İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) yapacağı konuşma takip edilecek.

Gün içerisinde en yüksek 18.28'i gören Euro/TL, şu dakikalarda 18.25'den işlem görüyor.



ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR YUKARI REVİZE EDİLECEK?

TCMB'nin Perşembe günü yılın üçüncü raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42'den yükselteceğine kesin gözüyle bakılıyor.

TCMB'nin piyasanın yüzde 70 olan beklentisine ne kadar yaklaşacağı ise bilinmiyor. Banka daha önceki enflasyon tahminleri revizyonlarında piyasa tahminlerinden oldukça düşük seviyeleri tercih etmişti.

Reuters anketine göre enflasyonun üçüncü çeyrekte yüzde 85'e yükseldikten sonra yılı yüzde 70 seviyesinde bitireceği tahmin ediliyor.