Yayınlanma: 23.01.2025 - 14:45

Güncelleme: 23.01.2025 - 14:45

Anadolu Üniversitesine bağlı Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 18-19 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşti. AÖF sınav sonuçları sınavın ardından yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanıyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr? adresinden öğrenilebilecek.