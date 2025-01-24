Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:47

Güncelleme: 24.01.2025 - 09:47

2025 yılının ilk ayının enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı ev sahipleri ve kiracılar tarafından araştırılıyor. Peki, Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024'ün son enflasyon verileri nasıldı?

OCAK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Buna göre, Ocak ayı enflasyon verilerinin Şubat ayının 3'ünde açıklanması bekleniyor.

2024'ÜN SON ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 58,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 41,1 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,4 artış gösterdi.