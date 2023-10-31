Bağışıklık sisteminin bir ananas ağırlığında olduğu keşfedildi

Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:01

Güncelleme: 31.10.2023 - 12:01

Bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan araştırmada bilim insanları, insan vücudundaki bağışıklık hücrelerinin yerlerini belirleyip toplam ağırlıklarını ölçtü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, araştırmacılar, insan bağışıklık sistemini farklı noktalardan inceleyen çalışmaların çeşitliliğine rağmen bağışıklık hücresi türlerinin dağılımı ve kütlesine yönelik kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Araştırmacılar, insan vücudunda kaç bakteri hücresinin bulunduğuna dair tahminleri revize etti ve vücut hücrelerinin kendilerini ne sıklıkla yenilediklerini hesapladı.

Buna göre, bağırsakları kaplayan hücreler birkaç günde bir kan hücreleri birkaç ayda bir yenileniyor. Nöronlar (sinir hücreleri) gibi diğer hücrelerse ömür boyu dayanabiliyor.

ERKEK VÜCUDU BAZ ALINDI

Bilim insanları vücuttaki bağışıklık hücrelerinin sayısını belirlemek için geçmiş araştırmalardan ve doku örneklerinin analizlerinden elde edilen ölçümleri derledi.

Araştırmacılar, çalışmalarında 20 ila 30 yaşlarındaki 70 kilogram ağırlığında yetişkin bir erkeği baz aldı.

Ortalama büyüklükteki yetişkin erkekte, vücudun bağışıklık sisteminin yaklaşık 1,8 trilyon hücreden oluşan ve 1,2 kilogram ağırlığa denk düşen bir kütle olduğu ortaya kondu.

Araştırmacılar, bağışıklık hücresi sayımlarının enfeksiyonlara, cinsiyete, ağırlığa ve yaşa göre nasıl değişebileceğine de dikkat çekti.

Baz alınan erkek modelle karşılaştırıldığında, aynı yaşlardaki ortalama 60 kiloluk bir yetişkin kadının muhtemelen yaklaşık 1,5 trilyon bağışıklık hücresine sahip olduğu, bunun da 1 kilograma denk geldiği belirtildi.

10 yaşındaki bir çocuğun ise 600 gram ağırlığında 1 trilyon bağışıklık hücresine sahip olduğu ifade edildi.

DAĞILIMLAR BELİRLENDİ

Araştırmada, yabancı istilacıları etkisizleştirmek ve hücresel saldırıları başlatmak için antikor sayısını çoğaltan lenfositlerin, bağışıklık hücrelerinin yüzde 40'ını oluşturduğu belirtildi.

Bunlar daha çok dalak ve lenf düğümlerinde bulunuyor.

Ancak vücuttaki en küçük hücreler arasında yer aldıkları için lenfositlerin, sayı olarak 40'ını oluştursa da daha hafif olmaları nedeniyle toplam ağırlığın ancak yüzde 15'ine geliyor.

Kemik iliğinde üretilen nötrofiller (bakterilerin ve yabancı cisimlerin ortadan kaldırılmasında etkili akyuvarlar) de bağışıklık hücrelerinin yüzde 40'ını, kütlenin yüzde 15'ine denk düşüyor.

Öte yandan, 3 ila 10 kat daha büyük olan makrofajlar (beyaz kan hücreleri), dendritik hücreler ve mast hücreleri, bağışıklık hücrelerinin yüzde 20'sinden azını oluşturuyor. Ancak bağışıklık sistemi kütlesinin yüzde 60'ından fazlasına denk düşüyor.

Bununla birlikte bağırsak insan vücudundaki tüm bağışıklık hücrelerinin yalnızca yüzde 3'ünü oluştururken, kanda yalnızca yüzde 2'si bulunuyor.

Bağışıklık (immün) sistemi, canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden korumaya yardımcı olan bileşenleri içeriyor.

Araştırmaya göre en önemli immünolojik organlar, lenfositlerin ve nötrofillerin çoğunun bulunduğu lenf düğümleri, kemik iliği ve dalak.