Fed öncesi piyasalarda son durum

26 Ocak 2022 Çarşamba, 18:52

Amerikan Merkez Bankaları Sistemi (Fed), bu akşamki toplantıda Fed'in faiz artış sinyali vermesinin piyasalarda türbülans yaratması beklenirken yabancı yatırımcılar bazı Asya piyasası varlıklarından çıkış yaptı.

Bloomberg verilerine göre yabancı fonlar Tayvan, Güney Kore ve Hindistan Borsalarından bu hafta net 3.1 milyar dolarlık çıkış yaptı.

Geçen hafta da 4.9 milyar dolarla Ağustos'tan beri en büyük çıkış yaşanmıştı.

YÜZDE 5 DÜŞÜŞ

MSCI Asya Pasifik Endeksi Rusya-Ukrayna gerilimi ve beklenenden hızlı parasal sıkılaşma tahminleriyle 2 haftada yüzde 5'in üzerinde düştü.

Tayvan ve Kore'de gösterge endeksler geriledi.

Morningstar Asya hisse senedi birimi yöneticisi Lorraine Tan "Rusya - Ukrayna geriliminin yakın vadede enerji maliyetlerini de artıracağı endişesiyle riskler şimdi yüksek görünüyor, bu nedenle para çıkışı görmek şaşırtıcı değil" diye konuştu.

YABANCI YATIRIMCILAR RİSKLİ VARLIKLARINI AZALTIYOR

Kore'deki Baring Asset Management hisse senedi biriminden Hyun Choi ise "Fed'den sıkılaşma beklentisiyle yabancı yatırımcılar riskli varlıklarını azaltıyor" dedi.

Bu hafta Hindistan'da gösterge endeks teknoloji hisseleri öncülüğünde 2 ayın en büyük düşüşünü kaydetti.

Teknoloji hisselerine maruziyeti düşük olan bazı Güneydoğu Asya piyasalarında ise satış yaşanmadı. Yabancılar Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam varlıklarında bu hafta ufak miktarda alım yaptı.

DOLAR 13,56 EURO 15,30 SEVİYELERİNDE SEYREDİYOR

Fed'in faiz kararı öncesi dolar 13,56 seviyelerinde seyrederken Euro ise 15.30 seviyelerinden işlem görüyor.