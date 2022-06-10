Son Dakika: ABD enflasyon rakamları açıklandı
ABD mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD Enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.
ABD enflasyonu mayıs ayında yüzde 8,6 gelerek, piyasa beklentilerini aştı.
Piyasa beklentisi mayıs ayında ABD’de enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.
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