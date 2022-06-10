Son Dakika: ABD enflasyon rakamları açıklandı

ABD mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD Enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 15:40
Son Dakika: ABD enflasyon rakamları açıklandı
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ABD enflasyonu mayıs ayında yüzde 8,6 gelerek, piyasa beklentilerini aştı. 

Piyasa beklentisi mayıs ayında ABD’de enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.


ABD enflasyon yüksek enflasyon
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