Altında 'agresif Fed' baskısı: Haftaya yatay başladı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:58

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üstünde gelmesi ve Fed’in agresif faiz artışlarına devam edeceği görüşlerinin güçlenmesi sonrası altın, cuma günü yaşadığı düşüş sonrasında yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı.



Haftaya 1.850 dolar seviyesinden başlayan altında ilk işlemler bu seviyenin etrafında gerçekleşti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; spot altın, üç ay önce Rusya’nın Ukrayna işgaline başladığı dönemde gördüğü zirveye oranla yüzde 10 düşüş yaşasa da 1.850 dolar seviyesindeki desteğini koruyor.

VERİLER OLUMLU BİR TABLO ÇİZDİ

ABD’de ücret artışları sabit kalırken istihdam Mayıs ayında güçlü bir hızla artmaya devam ediyor. Bu durum Fed’in enflasyonu dengelemek için sert artışlar yaptığı dönemde ekonominin güçlenmeye devam ettiğine dair olarak önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Çalışma Bakanlığı’nın cuma günü açıkladığı verilere göre nisan ayında 436 binlik artış yaşayan tarım dışı istihdam verileri mayıs ayında da 390 binlik bir yükseliş yaşadı. İşsizlik oranı yüzde 3,62da kalırken iş gücüne katılım oranı yükseldi.

Dünyanın en büyük mücevher altın tüketicisi olan Çin’de ise Covid-19’la mücadeleye karşı olumlu işaretler artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay virüsün kontrol altına alındığı açıklanan ülkede Pekin yönetimi virüs kısıtlamalarını hafifletmeye devam etmeye hazırlanıyor.