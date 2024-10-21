Fed'den kritik açıklama: Faiz indirimleri ve bilanço küçültme devam edecek!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:30

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:30

Dallas Federal Rezerv Bankası Başkanı Lorie Logan, merkez bankasının önünde daha fazla faiz indirimi olabileceğini belirtti. Logan, Fed'in bilançosunu küçültmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti. New York'taki Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, “Ekonomi beklediğim gibi gelişirse, politika faizini daha normal bir seviyeye kademeli olarak düşürme stratejisi, riskleri yönetmeye ve hedeflerimize ulaşmaya yardımcı olabilir” dedi.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Logan, ekonominin güçlü ve istikrarlı olduğunu, ancak işgücü piyasası ile Fed'in enflasyon hedeflerine yönelik riskler etrafında belirsizliklerin sürdüğünü vurguladı. Piyasa katılımcılarının, Fed'in Eylül ayındaki toplantısında öngörülen yarım puanlık faiz indirimini yılsonuna kadar gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda tartışmalar devam ediyor.

Logan, Fed'in son iki yılda, pandeminin başlangıcında piyasalara destek sağlamak amacıyla satın aldığı mortgage ve Hazine tahvillerini elden çıkararak bilanço küçültme sürecine (niceliksel sıkılaştırma) odaklandığını belirtti. Fed'in tahvil miktarını 9 trilyon dolardan 7,1 trilyon dolara indirdiği ve bu sürecin devam edeceği sinyalini verdi.

'LİKİDİTE FAZLASIYLA YÜKSEK'

Logan, mevcut likiditenin fazlasıyla yüksek olduğunu ifade ederek, “Likiditenin sadece yüksek değil, aynı zamanda arzda kaldığını da gösteriyor” dedi. Para piyasalarındaki son dalgalanmaların şaşırtıcı olmadığını ve Fed'i rahatsız etmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, uzun vadede para piyasası oranlarının rezerv bakiyeleri faiz oranlarına yakın olmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Logan, “Tüm bankaların likidite açıklarını karşılama planları olmalı ve gerektiğinde Fed'in İskonto Penceresi likidite imkanını kullanmaya hazır olmalılar” dedi.