Merkez Bankası'nın ceza kozu, banka çalışanlarına 'kur korumalı mevduat' baskısı getirdi

18 Ocak 2022 Salı, 17:15

Sektörde küçük ve orta ölçekli bazı bankalar TCMB'nin TL'ye yeterince dönüş yapmayanlar için getirdiği yüzde 1.5 komisyon cezalandırmasına maruz kalmamak için müşterilerine yüksek oranla mevduat önererek daha fazla döviz mevduatın TL'ye dönemisin özendirmeye çalışıyor. Bankalar böylece, TCMB'nin cezalandırmasından kaçınmaya çalışıyor.

Konuya yakın bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, dövizden çözülmeyi teşvik etmek için kamu bankaları her çalışanına performans hedefi koyarken, kamu bankalarının kendi aralarında da yoğun rekabet devam ediyor.

TL'deki değer kaybının önüne geçmek ve TL'yi özendirmek için 20 Aralık'ta kur korumalı TL mevduat hesabı açıklanmış ve hemen ardından ürün devreye alınmıştı.

ÇALIŞANLARA PERFORMANS KRİTERİ

Bir bankacılık kaynağı, "Dövizden TL'ye geçiş, çalışanlara performans kriteri olarak eklendi. Günde defalarca aranıp ne kadar geçiş yaptığımız soruluyor. Aynı zamanda diğer kamu bankalarının istatistikleri veriliyor" dedi.

Bir kamu bankası şube çalışanı da, "DTH'den TL cinsi mevduata dönüşüm performans kriteri olarak belirlendi. Tüm çalışanlara bu kriter uygulanıyor. Uygulama kamu genelinde kısa süre önce başladı ve bu kriterin önemi tüm çalışanlara açıklandı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin son açıkladığı verilere göre, kur korumalı mevduat uygulamasından 130 milyar TL'nin üzerinde kullanım oldu ve bunun yaklaşık yüzde 15'i DTH'lerden geldi.

Öte yandan bireysellerin ardından bu hafta başında kurumsallar için de dövizden TL'ye geçiş teşvik edilirken, buradaki kur riski yine kamu tarafından üstlenilmiş olacak.

''EPEY ÇABA GÖSTERİLDİ''

Kurumsallara sağlanan son düzenlemenin ardından ihracat yapan bir şirketten yetkili bir kamu bankası ile çalıştığını belirterek, "Ürünlerimizin neredeyse tamamını ihracat ettiğimiz için döviz hesabım var. Bu hafta banka yetkilileri ziyaret ederek hesabımın bir kısmını TL'ye döndürmemi istedi. Hammaddeyi döviz ile alıyorum, ihracatı yapıp geliri döviz ile tahsil ediyorum. Bunun teknik olarak mümkün olmayacağını anlattım ancak ikna edilmem için epey çaba gösterildi" diye konuştu.

Öte yandan konuya yakın bir başka kaynak ise 5 milyon dolar ve üstü mevduatı bulanan müşterilere bazen genel müdür seviyesinde bile ulaşıldığını söyledi.

BAZI BANKALARDA MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 25'İN ÜZERİNDE

TL hesaplardan kur korumalı mevduata geçişte faiz yüzde 14 artı en fazla yüzde 3 olarak belirlenirken, dövizden geçişte bir sınır belirlenmemesi ise özellikle bazı özel bankalarda mevduat faizini yukarı taşıdı.

Kamu bankalarında mevduat faizi yüzde 18'e ulaşırken, özel bankalarda ise yüzde 26'ya kadar yükseldi.

Hazine ve Ziraat Bankası konu ile ilgili yorum yapmadı. Vakıfbank ve Halkbank haberin yazıldığı sırada henüz bir yorumda bulunmadı.

TL'YE GEÇİŞ SAĞLAMAYAN BANKALAR CEZALANDIRILACAK

TCMB dövizden TL'ye dönen tutar için TL zorunlu karşılık uygulamasından istisna getirmiş, ardından ise DTH'den TL'ye dönüşen tutarların bir kısmı için daha yüksek zorunlu karşılık faizi ödeyeceğini açıklamıştı.

Ancak banka bu teşviğin yanında DTH dönüşümü sağlamayan bankalar için ise cezalandırma niteliğinde bir uygulamaya gitmişti.

KOMİSYON GETİRİLDİ

TCMB nezdindeki zorunlu karşılık döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan kısmına ilişkin olarak dolar ve euro cinsinde yıllık yüzde 1.5 oranında komisyon getirildi. Ancak TCMB'nin Cuma günü bankalara gönderdiği yazı ile, komisyon uygulaması yüzde 10 oranında DTH dönüşüm oranı için 21 Ocak tarihini 15 Nisan'a erteledi. TCMB yüzde 20 oranında dönüşüm için daha önce 18 Mart olarak belirlediği tarihi de 8 Temmuz'a öteledi.

Üst düzey bir bankacı "Hâlâ büyük bankalar için bu oranda bir DTH'den TL'ye dönüşü yakalamak yeni bir teşvik olmadan mümkün değil" dedi ve ekledi:

"Daha küçük ölçekli bir banka için bu komisyonu ödemek yerine, daha çok TL mevduat faizi vererek DTH dönüşümü sağlamak ve komisyondan kurtulmak mümkün olabilir... Bu bankaya da müşteri memnuniyeti getirir, çünkü müşteri %20-25'in üzerinde mevduat getirisi elde edebilir. Banka da TCMB yerine zaten ödeyeceği tutarı müşterisine verir."

Bir başka bankacılık kaynağı da, bunun hem küçük bankalar için fon toplamak adına mantıklı bir adım olduğunu hem de yüksek faiz vererek DTH'den çözülmeyi teşvik ederek yüzde 1.5 oranındaki komisyon ödemesinden kurtulabileceğini ifade etti.