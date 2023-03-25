Fed'in net kârı geçen yıl geriledi
Fed'in geçen yıl net kârı 49,1 milyar dolar azalışla 58,8 milyar dolara düştü.
Federal Rezerv Sistemi'nden (Federal Reserve System –FED) yapılan yazılı açıklamada, bankanın 2022 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin veriler paylaşıldı.
Buna göre, artan faiz maliyetleri nedeniyle Fed'in geçen yıl net kârı 49.1 milyar dolar azalışla 58.8 milyar dolara düştü.
Bankanın ABD Hazinesine aktardığı kârı 2022'de bir önceki yıla göre 33 milyar dolar azalarak 76 milyar dolar oldu.
Fed'in geçen yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları da 2021 sonuna göre 187 milyar dolar düşerek, yaklaşık 8,6 trilyon dolara geriledi.
Öte yandan 12 Fed şubesinin işletme giderleri 2022'de 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Üniversitesi’nden 'diploma' açıklaması
- İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Seçimini yaptı: Cevizoğlu'ndan aday adaylığı başvurusu!
- İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia
- Emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor
- 'Arsenik' skandalının ardından Kızılay'dan yeni karar
- Eski 107 milletvekilinden Muharrem İnce'ye kritik çağrı!
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
- Balyoz kumpasında hapis cezası