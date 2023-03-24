Haksızlıklar federasyonu!
PSV, rakibi Sevilla’nın kalecisi
Dmitrovic’e saldıran taraftarına
40 yıl futbol maçlarından
men cezası verdi. İşte Avrupa ile
aramızdaki o büyük fark. Bizim
futbolumuzun yetkilileri ise forma
renklerine göre ya da kim daha çok
bağırırsa ona göre karar vermeyi
sürdürüyor. Josef’e yapılan haksızlığı
anımsayın. Futbolcu arkadaşlarına
ve hakemlere saldırmak için gelen
rakip takım taraftarını kibarca saha
dışına çıkaran Josef’i ödüllendirmek
yerine bizim TFF’miz kırmızı kartla
cezalandırmıştı. Ardından Josef’in
kalbi öylesine kırıldı ki ülkemizi terk
etti. Ama bizde hiçbir hatalı karardan
ders çıkarılmıyor. Tersine saha içi
ve saha dışı haksız kararlar artarak
devam ediyor. Son haksız olay büyük
deprem felaketi sonrası Gaziantep ve
Hatay’ın ligden çekilmesiyle TFF’nin
acilen aldığı karar. Oysa Amerika’yı
yeniden keşfetmeye gerek yoktu;
UEFA Şampiyonlar Ligi talimatına
göre ligden çekilen takımların tüm
puanları silinir yani tüm maçları
yok sayılır. Ya da daha önce bizde
Adanaspor’a uygulandığı gibi oynanan
ve oynanmayan tüm maçlarına 3-0
mağlubiyet verilir.
Bugünün TFF’si bu 2 takımın
bugüne kadar oynadığı maçların
sonuçlarını sayıyor ama bundan
sonraki maçların rakiplerini 3-0
galibiyetle ödüllendiriyor. Büyük
haksızlık. Kimisi bu takımlarla
2. maçını da oynamış, kimisi ilk
maçlarını deplasmanda oynamış
ve puan kaybetmiş. Şimdi bu 2
takımla maçları olanlara 3-0 galibiyet
yazılacak. Tabloya baktığımızda
TFF’nin bu haksız kararının en başta
G.Saray ve F.Bahçe’ye yaradığını
görüyoruz. Demek ki TFF için
sadece bu 2 takımın tepkisi önemli.
Baksanıza bu kararla 5 puan kaybı
olacak Beşiktaş’ın Başkanı Ahmet
Nur Çebi haksızlığı dile getirdiğinde
onu sanki haksız yere puan isteyen
deprem felaketi sırasında puan
hesabı yapan insan durumuna nasıl
da sokuverdiler. Adaletsizliğe karşı
konuşmak yasak mı? Üstelik maç iyi
gitmiyor diye maçın devre arasında
kulüp açıklaması yapanlar bile var bu
ülkede. Ama hiçbir yerde görülmemiş
bu garip TFF kararına itiraz etmek
haksız puan istemek oluyor öyle mi?
Bazı şeyleri değiştiremiyor olmamız
bizim haksız olduğumuzu göstermez.
“Yaptım oldu” anlayışının doğru
olduğunu ise hiç göstermez.
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