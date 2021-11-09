Fed'in para politikası tartışmaları beraberinde getirdi
Fed yetkilileri dikkatlerini önümüzdeki aylarda varlık alımlarını azaldıkça güç kazanması beklenen para politikası tartışmalarına çevirdi.
Fed varlık alımlarını azaltılmaya bu ay içinde başlayacak. Varlık alımlarının gelecek yıl sona ereceği öngörülürken, bu durum ABD'de faizlerin artırılmasına zemin hazırlayacak.
Para politikası tartışmalarının merkezinde ABD ekonomisinin ne kadar istihdam yaratabileceği ve yüksek enflasyona ne kadar tahmmül edeceği konuları yer alıyor. Fiyatlardaki artış oranları ise şimdiden rahatsız edici seviyelere ulaştı.
'2022 YILININ SONUNA KADAR ULAŞILMIŞ OLACAK'
Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, merkez bankasının "faiz oranlarını artırmaya oldukça uzak olduğunu" belirtese de ekonomideki toparlanma dair tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, "faiz oranlarının artırılması için gerekli olan koşullara 2022 yılının sonuna kadar ulaşılmış olacak" dedi.
'BAŞARILI PARA POLİTİKASI OLARAK NİTELENEMEZ'
Clarida enflasyonun mevcut durumda "yüzde 2 olan hedefi 'ılımlı düzeyden' çok daha fazla" aştığına dikkat çekerek, "(enflayonun) bu performansı gelecek yıl da göstermesi başarılı para politikası olarak nitelenemez diye düşünüyorum" dedi.
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