Piyasalarda son durum: Dolarda dalgalı seyir devam ediyor (9 Ekim 2021)

09 Kasım 2021 Salı, 09:09

Merkez Bankası (TCMB) bugün yabancı para (YP) zorunlu karşılık (ZK) oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırırken, TL zorunlu karşılıkların altın olarak tutulma imkanı üst limitini yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürdü.

TCMB altın imkanının da kademeli olarak sonlandırılacağını açıklarken böylece TCMB sistemi tamamladığında TL cinsinden tutulmuş olacak.

Hazine ise bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihraçlarını düzenleyerek Kasım ayı programına devam edecek. Hazine dün de 13 ay vadeli ihraçla yaklaşık 3.8 milyar TL borçlanmıştı.

GÖZLER ABD'DE

ABD'de uzun süredir görüşülen 1 trilyon dolarlık altyapı yasasının Kongre'den geçmesi ile rahatlamış olsalar da yatırımcılar, para politikasının sıkılaştırılmasında etkili olabileceği düşünülen ve bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verileri nedeniyle bir başka sınavla karşı karşıya kalacak.

ABD istihdam piyasasında sıkışıklık ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle yarın yayımlanacak olan tüketici fiyatları yüksek düzeyde artışa işaret edebilir. Yüksek enflasyon da Fed'in faiz oranlarını öngörülenden daha erken artıracağı endişelerini tekrar gündeme getirebilir.

TCMB GEVŞEME EĞİLİMİNDE

Küresel piyasalarda dolar bir yılın zirvesinin biraz altında seyrediyor.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise ekimde yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

ANİ FAİZ ARTIŞINA İHTİYAÇ DUYULABİLİR

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

TCMB'nin bu politikasının kısa vadede enflasyonu daha da yükseltmesi beklenirken hükümet ise enflasyonun vatandaş üzerindeki negatif etkisini sınırlamak için bütçeyi daha çok kullanmaya asgari ücret artışları vergi teşvikleri, doğalgaz elektrik fatura destekleri ve sübvansiyonlarla etkiyi sınırlama yoluna gidiyor.

YÜZDE 3 DÜŞECEK



Hükümet bunun önümüzdeki dönemde, asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere devam edeceğini belirtiyor. Nitekim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciler üzerindeki mali yükünü hafifletmeki için elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldıracaklarını açıkladı. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu kararla elektirik faturaları yaklaşık yüzde 3 düşecek.

DOLARDA SON DRUM

Dolar/TL bu sabah 9.6950/9.7100 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 11.2472/11.2660, sepet bazında TL 10.4711/10.4878 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün de düşüşünü sürdürerek günü 392/398 baz puanda tamamladı.

Piyasalarda haftanın geri kalanında yarın Eylül ayı işgücü verileri, Perşembe günü Eylül ayı ödemeler dengesi, Cuma günü Eylül ayı sanayi üretimi ile TCMB Kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta ise TCMB'nin faiz kararı yakından izlenecek.

YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'DEN ÇIKIYOR

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere daha çok bakıyorlar.