Fed'in şahin üyesi de 'rahatladı'
Fed’in şahin üyeleri arasında yer alan Christopher Waller, son verinin ardından daha küçük faiz artırımları konusunda 'daha rahat' olduğunu söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Christopher Waller, önümüzdeki dönemde daha küçük ölçekli faiz artırımları konusunda "daha rahat" olduğunu, ancak faizlerin ne kadar yükselmesi gerektiğinin enflasyonun kararlı şekilde ne kadar yavaşlayacağına bağlı olduğunu söyledi.
Arizona State University'deki ekonomi konferansı için hazırladığı konuşmada, Fed'in 13-14 Aralık'taki politika toplantısına kadar olan veriler de incelemeden ne yapacağına dair son kararını vermeyeceğini belirten Waller, enflasyona dair şüphelerinin sürdüğünü söyledi.
Fed’in şahin üyeleri arasında gösterilen Waller, geçen hafta açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerileyen tüketici enflasyonu verileri ile ilgili, "Bir veriye aldanmayacağım. Bu filmi daha önce de izledik" dedi.
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