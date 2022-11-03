Petrol Fed sonrası düşüşte: Brent petrol ne kadar? (3 Kasım 2022)

03 Kasım 2022 Perşembe, 10:47

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 95,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'deki faiz artırımının doları yükseltmesi ve bu nedenle resesyon endişelerinin derinleşmesi etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini art arda dördüncü toplantıda 75 baz puan artırmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtti.

Powell, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini de ifade etti.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ ARZ DARALMASI ENDİŞELERİYLE KISITLI



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskıladı.

Ancak fiyatlardaki düşüş, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya yönelik yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen ambargolarının yarattığı arz daralması endişeleriyle kısıtlı kaldı.

AB’nin Rus petrolüne ambargosu 5 Aralık'ta başlayacak ve bunu Şubat ayında petrol ürünü ithalatına son verilmesi takip edecek.

Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun üretim kotalarına ulaşamaması da arz endişelerini desteklemeyi sürdürecek.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış, talebin yüksek seyrettiği algısıyla birlikte fiyatlardaki düşüşü kısıtlayıcı bir başka faktör oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalarak 436 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 6 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 900 bin varil azalışla 399 milyon 800 bin varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 300 bin varil azalışla 206 milyon 600 bin varil oldu.

Öte yandan, Çin’in Covid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" politikasını gevşeteceğine yönelik haber akışı ülkedeki talebin artmasını beklentilerini de kuvvetlendiriyor. Çinli yetkililer, büyümenin hala bir öncelik olduğunu ve reformları sürdüreceklerini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,11 ile 94,38 dolar aralığının direnç, 95,41 ile 94,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.