Mercedes-Benz Türk, enerjisini güneşten alacak

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 15:02

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 15:02

Mercedes-Benz Türk, ürettiği araçlar ve geliştirdiği teknolojilerle ağır ticari araç endüstrisinde uzun yıllardır çalışırken “çevreye duyarlı üretim” anlayışıyla da sektörde öne çıkıyor.

Hayata geçirdiği enerji verimliliği projelerini geliştirmek için de çalışmalar gerçekleştiren şirket, 2022 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda en düşük spesifik enerji değerine ulaştı.

Mercedes-Benz Türk, çalışmalarına başladığı güneş enerjisi santralinin devreye alınması ile Genel Müdürlük & Pazarlama Merkezi’nin elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini yeşil enerjiden sağlayacak.

“Yeşil Fabrika” olma hedefi doğrultusunda Aksaray Kamyon Fabrikası’nın hol çatılarına 6 MWe gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu için de saha çalışmalarına başlayan şirket, doğaya salınan CO2 miktarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

GELECEK NESİLLER

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği araçlar ve geliştirdiği teknolojilerle ağır ticari araç endüstrisinde uzun yıllardır başarı ile çalışan Mercedes-Benz Türk, “çevreye duyarlı üretim” anlayışıyla da sektörde öne çıkmaya devam ediyor. Hem yürüttüğü üretim faaliyetleri hem de araçları ile karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen şirket, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda hayata geçirdiği enerji verimliliği projelerini geliştirmek için de çalışmalar gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, 2022 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2007 yılına göre araç başına yüzde 41’in üzerinde enerji tasarrufu elde etti.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2019 yılında güneş enerji santralini kuran şirket, santralin kuruluşundan günümüze kadar 261 ton, sadece 2022 yılında ise 82 ton CO2 salımını engelledi. Fabrika, devreye alınan uygulamalar ile spesifik enerji tüketiminde 2022 yılında en düşük değere ulaştı.

2022 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın klima santrallerine yaklaşık 50 adet frekans konvertörü ilave eden Mercedes-Benz Türk, böylece ilgili sistemlerde yüzde 30’lara varan oranlarda enerji verimliliği sağladı.

Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük ve Pazarlama Merkezi’ne 3 bin 470 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumu için de çalışmalara başlayan şirket, 2023 yılında projeyi bitirmeyi planlıyor.

YÜZDE 80'İ YEŞİL ENERJİ

Şirket, güneş enerji santralinin devreye alınması ile Genel Müdürlük ve Pazarlama Merkezi’nin elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini yeşil enerjiden sağlayacak.

“Yeşil Fabrika” olma hedefine adım adım ilerleyen şirket, “daha yeşil bir Aksaray” için 2022 yılında Mercedes-Benz Türk Hatıra Ormanı projesini de hayata geçirdi.

Sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları sayesinde 2022’de 2017 yılına göre araç başına yüzde 45’in üzerinde enerji tasarrufu elde edildi. Sadece 2022’de bir önceki yıla göre araç başına enerji tüketim oranı yüzde 16 oranında düşürüldü. Söz konusu oranla birlikte, fabrikanın faaliyetlerine başladığı günden günümüze kadar araç başına tüketimde ve CO2 gaz salım miktarında en düşük seviyeye ulaşıldı.

Mercedes-Benz Türk, enerji etüdünün yapıldığı ve CO2 emisyonu azaltımı için yol haritasının hazırlandığı 2022 yılında ayrıca, “Yeşil Fabrika” olma hedefi doğrultusunda Aksaray Kamyon Fabrikası hol çatılarına 6 MWe gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu için saha çalışmalarına da başladı. Şirket, söz konusu santralin devreye alınması ile doğaya salınan CO2 miktarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.