Emre Kongar
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Narin cinayeti sırasında Fernas grevi

17 Eylül 2024 Salı

Bütün Türkiye Narin kızımızın cinayeti ile meşgulken, ülkede bir de Fernas grevi yaşanıyor.

Soma’da AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te işçiler Bağımsız Maden İş Sendikası’na üye olduğu için işten atıldı.

Bunun üzerine, sendika ve işçiler direnişe başladı.

İşçilerin eylemine jandarma müdahale etti.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendika yöneticilerinin de aralarında olduğu 70 işçi gözaltına alındı.

Medyada yer alan haberlere göre, Jandarmanın işçilerin üzerine, ritmik şekilde kalkanlarına coplarını vura vura geldiği görüldü. Daha önce de grevdeki Lezita işçilerini gözaltına alan jandarmaların kalkanlarına cop vura vura yürüdükleri görülmüştü.

Bağımsız Maden İş açıklamasında şöyle denildi:

“Asıl gözaltına alınması gerekenler alınmıyor, biz alınıyoruz. Suçlu hep işçi oluyor, hiç patron olmuyor.

Aralarında genel başkanımız Gökay Çakır’ın da olduğu en az 70 madenci gözaltına alındık.

Yine geliriz, asla korkmayız, geri çekilmeyiz.

Ses verin, hep beraber kazanalım”

Bodrum’da AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi ve ortağı olduğu Cape Bodrum Luxury’in önünde eylem yapan Fernas işçileri de, eylemin ikinci gününde jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Gaziantep’te 30 gündür fabrika önünde direnişte olan Akcanlar Tekstil işçileri ve Soma’da Fernas Madencilik’te çalışırken işten çıkarıldıkları için 20 gündür eylemde olan işçiler, seslerini duyurmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

İşçiler adına konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Yöneticisi Ferhat Akılma şöyle dedi:

“Üvey evlat muamelesi gören işçiler ve aileleri, bu adaletsiz düzene karşı mücadele vermektedir.

Adalet görevini yapmadıysa biz adaletin yanına geldik, ‘Lütfen görevini yapsın’ demeye.”

Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen de şöyle konuştu:

“Devletin korumaktan sorumlu olduğu bütün yasaları çiğneyen patronları koruyan yetkililer, 31 gündür Akcanlar işçilerinin her eyleminin önüne barikat kuruyor.”

Birleşik Dokuma Tekstil İşçiler Sendikası, BİRTEKSEN’de ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda örgütlenen işçilere EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da destek vermiş.

İşçiler, protestolarını, baretlerini yere vurarak “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz” diyerek gerçekleştirdiler.

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Sevgili ve değerli okurlarım, Narin kızımızın cinayeti sırasında, doğayı korurken katledilen Reşit Kibar’ı ve Fernas işçileri olayını da anımsayalım ve soralım:

Bütün bu şiddet ve cinayet sarmalının altında Neoemperyalizm ve Neoliberalizm ile Erdoğan/ AKP iktidarının, HÜDA PAR, MHP, FETÖ ve tarikatlarla yaptığı işbirliği yok mu?


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