Ferrari 296 GTB'den Nürburgring rekoru

Yayınlanma: 13.06.2023 - 07:15

Güncelleme: 13.06.2023 - 07:15

Nürburgring pistinde Ferrari 296 GTB sürücüsü Christian Gebhardt ile 6:58.7 derecesiyle rekor kırdı. 296 GTB 7 dakikanın altında pisti tamamlayan 15 arabadan biri olurken 7 dakikanın altındaki süreyle en hızlı Ferrari oldu.

7 dakikanın altında turu yapan 296 GTB'nin Michelin Pilot Sport Cup 2 R lastiklere sahipti. Ayrıca Multimatic ayarlanabilir amortisörlerle birlikte gelen Assetto Fiorano paketi de modelde yer alıyordu.

Ferrari tarafından yapılan açıklamaya göre 296 GTB'nin ağırlığı 1.470 kilogram olarak ölçülüyor.

3.0 litrelik bir V6 ve iki elektrik motorunu birleştiren hibrit aktarma organıyle 296 GTB, toplamda 829 beygir güç ve 740 Nm tork üretebiliyor.