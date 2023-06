ABD'den Hyundai ve Kia'ya bir dava daha!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 07:00

New York, Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai Motor ve Kia'ya karşı bir dava açıyor. New York'ta, her iki otomobil üreticisi de hırsızlıkla mücadeledeki ihmalleri nedeniyle suçlandı.

İLK DAVA DEĞİL

New York'taki yetkililerce Baltimore, Cleveland, Milwaukee, San Diego ve Seattle gibi kentlerde de Hyundai ve Kia'ya hırsızlıkla ilgili olarak dava açıldığını belirtti. Manhattan Federal Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Hyundai ve Kia'nın 2011-2022 yılları arasında araçlarına hırsızlık önleyici immobilizer cihazlarını takmadığı belirtildi.

New York'ta, Hyundai ve Kia'nın bu ihmali nedeniyle araç hırsızlığının arttığı ve kamu güvenliğinin tehlikeye atıldığı öne sürüldü. TikTok videolarının immobilizer özelliği bulunmayan araçların nasıl çalınacağını göstermesiyle birlikte hırsızlık olaylarının artış gösterdiği vurgulandı.

HIRSIZLIKLAR KATLADI

Kent yetkililerince, geçen yıl Hyundai ve Kia markalı araç hırsızlıklarının ikiye katlandığı ve 2023'ün ilk dört ayında ise hırsızlık olaylarının büyük ölçüde arttığı belirtildi.

New York Kenti'nin dilekçesinde, Hyundai ve Kia'dan tazminat ve cezai yaptırımlar talep edildiği de öğrenildi.

Hyundai, 2021 Kasım'dan itibaren immobilizer cihazlarını tüm araçlarında standart hale getirdiğini ve hırsızlık tehdidini azaltmak için çeşitli önlemler aldığını ifade etti.

Kia ise hırsızlıkla mücadeledeki çabalarının altını çizerek New York Kenti'nin suçlamalarının temelsiz olduğunu vurgulayarak savunmada bulundu.