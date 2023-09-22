Fiat 500e, 3. kez "En İyi'' seçildi

Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:41

Güncelleme: 22.09.2023 - 17:41

Tofaş açıklamasına göre, ilk kez dünya yollarıyla buluştuğu 1957 yılından bu yana, otomobil dünyasının ikonik modelleri arasında yer alan Fiat 500’ün, yeni ve tamamen elektrikli versiyonu 500e, 'En İyi Elektrikli Küçük Otomobil' ödülünü alarak, üst üste üçüncü kez kategori birincisi oldu.

Elektrikli 500e, iç ve dış tasarımındaki ayırt edici retro stilin yanı sıra, son teknolojinin otomobile entegrasyonu ile 'What Car?' jürisini bu yıl da etkiledi. Mart ayından itibaren Türkiye’deki Fiat showroomlarındaki yerini alan 500e, teknolojik donanımları, gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri ve hızlı şarj seçenekleri ile sıfır emisyonlu ulaşımın ikonik modeli olmaya hazırlanıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Fiat Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Global Pazarlama Direktörü (CMO) Olivier Francois şöyle konuştu:

''Yeni 500e’nin topladığı ödüller bizi şaşırtmaya ve bize gurur vermeye devam ediyor. 500e, gelmiş geçmiş en çok ödüllü Fiat olma özelliğine sahip, şimdi de 41’inci ödülünü aldı.

'What Car?' gibi prestijli bir derginin 500e’yi üst üste üçüncü kez 'En İyi Elektrikli Küçük Otomobil' seçmesi, ikonumuza, zamansız tasarımına, marka değerine ve segmentindeki teknoloji liderliğine yönelik takdirlerini, diğer bir ifadeyle projenin büyüklüğünü gösteriyor. Bu ödülü bizim için daha büyük bir gurur vesilesi yapan şeyse, ödülün İngiltere gibi geniş bir otomobil kültürüne ve önemli bir otomobil tutkusuna sahip olan bir ülkeden gelmiş olması.''

Bugüne kadar kazandığı 41 ödülle en çok ödül alan Fiat modeli de olan 500e, Türkiye’de Hatchback, 3+1 ve Cabrio gövde tiplerinde 'La prima by Bocelli' donanımıyla tercih edilebiliyor.