Fiat Scudo ve Fiat Ulysse satışa çıktı
Fiat, ticari araç pazarındaki liderliğini sürdürmekte iddiasını koruyor. Yeni Fiat Scudo ve Fiat Ulysse ile ürün gamını genişletiyor.
Fiat'tan yapılan açıklamaya göre marka, orta ticari araç segmentine Yeni Fiat Scudo ve Fiat Ulysse ile yeniden giriş yapıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 1996 yılından bu yana üretilen Fiat Scudo'nun fonksiyonellik, yüksek yükleme hacmi, taşıma kapasitesi ve ekonomiyi bir arada sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
''Yeni Fiat Ulysse, geniş aileler için ideal bir çözüm sunuyor. 2022 yılına otomobil ürün gamımızdaki yeniliklerle giriş yaptık. Yılı hafif ticari araçlar ürün gamımızı büyüterek kapatıyoruz. Fiat Scudo ve Fiat Ulysse, önümüzdeki sene yeniden giriş yaptığımız orta ticari araç segmentindeki güçlü oyuncularımız olacak.
Hafif ticari araç pazarında 2022 yılını yüzde 25’in üzerinde pazar payı ile kapatmayı hedefledik. 2023 yılında FIAT Professional markası olarak, hafif ticari araç pazarındaki performansımızı, Fiat Scudo ve Fiat Ulysse’nin de ürün gamımıza katılmasıyla başarıyla sürdüreceğiz.
FIAT çatısı altında, farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam edeceğiz.''
PAZARIN LİDERİ
Türkiye toplam otomotiv pazarını değerlendiren Altan Aytaç, FIAT markasının son üç yılda Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olduğunu da aktardı.
Egea'nın, lansmanından itibaren 'Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili' unvanını elinde tuttuğunu ve hafif ticari araç sınıfında ise Doblo ve Fiorino modelleri ile Fiat Professional markasının minivan sınıfında liderliğini koruduğunu belirten Aytaç, ''Fiat markası olarak 2022 yılında da toplam pazardaki liderliğimizi açık ara sürdürüyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.
Verilen bilgiye göre, kompakt tasarımı ve fonksiyonelliğiyle ticaret yapan müşterilerin görüşleri dikkate alınarak tasarlanan Fiat Scudo , VAN gövdesi -'Business'- versiyonu ile sahiplerini bekliyor.
Yeni Fiat Ulysee ise özel taşımacılık ve transfer yapan sektörler ile özellikle geniş aileler için 8+1 Lounge Maxi versiyonu ile showroomlardaki yerini alıyor.
Fiat Scudo VAN Maxi Business modeli, aralık ayında, lansmana özel 559 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Fiat bayilerindeki yerini alıyor. Fiat Ulysse Lounge 8+1 modeli ise lansmana özel 798 bin 900 TL'lik fiyatla satın alınabiliyor. Her iki modelde de lansman döneminde geçerli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyası tercih edilebiliyor.
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