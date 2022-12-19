Uzun süredir beklenen Peugeot modeli geliyor

19 Aralık 2022 Pazartesi, 18:03

Peugeot, e serisi elektrikli otomobilleri ile ülkemizde ses getirmeye hazırlanıyor. Peugeot e-2008'in ardından 400 km’lik menzil sunan 156 hp güç üreten Peugeot e-208'in de 2023'te Türkiye'de satışa çıkacağı öğrenildi.

Tasarım ayrıntıları ve özellikle i-Cockpit ile ülkemizde pek çok kullanıcının beğenisini kazanan Peugeot, 208'in tamamen elektrikli seçeneği ile B segmentinde rekabeti artıracak.

Peugeot yılbaşından bu yana tamamen elektrikli olarak satışa sunulan e-208 modeliyle Avrupa’da B segmentinde en çok satan otomobil oldu.