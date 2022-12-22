Rolls-Royce: 'İkame yakıt havacılık dünyasına katkı sağlayacak'

22 Aralık 2022 Perşembe, 16:49

Rolls-Royce ve Gulfstream Aerospace Corp., %100 sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ile çalışan ultra uzun menzilli iş jetinin ilk uçuş testini gerçekleştirdi. BR725 motorundan güç alan çift motorlu Gulfstream G650 ile yapılan test uçuşu, Gulfstream'in Savannah Georgia'da bulunan genel merkezinde hayata geçirildi.

İş jetleri ve sivil uçaklara yönelik mevcut Rolls-Royce motorlarının ''ikame yakıt'' (drop-in) seçeneği ile %100 SAF kullanarak çalışabileceğini gösteren bu test, ikame yakıt türünün sertifikasyon programına emin adımlarla ilerlemesine olanak sağlıyor. Şu anda SAF, sadece geleneksel jet yakıtı ile %50'ye varan karışımlarla birlikte kullanılabiliyor. Mevcut tüm Rolls-Royce motorlarında ise SAF kullanılabilir durumda.

SAF BİLEŞENLERİ

Test uçuşunda kullanılan SAF bileşenlerinden bir tanesi World Energy tarafından üretilirken, diğer bileşenin üretimini Virent Inc. üstleniyor: Atık ve bitkisel yağlardan elde edilen HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids – Hidro-İşlenmiş Esterler ve Yağ Asitleri) ve atık bitkisel bazlı şekerlerden üretilen SAK (Synthesised Aromatic Kerosene – Sentezlenmiş Aromatik Kerosen). Geliştirilmekte olan bu yenilikçi ve tamamen sürdürülebilir yakıta, başka petrol bazlı bileşenler de ekleniyor. Bu sayede jet motorlarının altyapısında herhangi bir modifikasyon işlemine gerek duyulmuyor ve kullanılabilecek %100 “ikame yakıt (drop-in)” SAF yakıtı elde ediliyor. Bu sürdürülebilir yakıt, CO2 yaşam döngüsü emisyonlarını geleneksel jet yakıtına kıyasla yaklaşık %80 oranında azaltma potansiyeline sahip.

Yapılan test uçuşuna ilişkin açıklamada bulunan Rolls-Royce Almanya İş Havacılığı ve Mühendislik Direktörü Dr. Joerg Au şunları söyledi: "Sürdürülebilir havacılık yakıtları, havacılığın karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip ve gökyüzünü karbondan arındırmak için oldukça önemli. Rolls-Royce olarak mevcut motorlara güç sağladığımız 'ikame yakıt' (drop-in) havacılık dünyasına büyük bir katkı sağlayacak. Gulfstream ile gerçekleştirdiğimiz bu uçuş testi, motorlarımızın SAF ile uyumluluğunu gösteriyor.''

'BAŞARIYLA TAMAMLANDI'

Gulfstream Başkanı Mark Burns ise “Havacılık endüstrisinin karbondan arındırılmasına öncülük etmek Gulfstream olarak uzun süredir devam eden hedeflerimizden bir tanesi. SAF'deki yeni gelişmeleri test etmek, değerlendirmek ve desteklemek bizi bu hedefe bir adım daha yaklaştırıyor. Rolls-Royce ile ortaklığımız sayesinde bu çalışmalarımızda bir dönüm noktasını daha başarıyla tamamladık” dedi.

BR725 motorlu G650 uçak ailesi, iş havacılığı tarihindeki en uzak uçuş hız rekoru da dâhil olmak üzere 120'den fazla dünya hız rekorunu elinde bulunduruyor. Hizmette olan 500'den fazla uçakla G650 ve Gulfstream G650ER, dünyanın en güvenilir iş jetleri arasında yer alıyor.